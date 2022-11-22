Петербуржца, убившего женщину 50 ударами оружия, отправили в колонию

Валерий О., находясь в состоянии алкогольного опьянения в СНТ «Искра», 16 октября 2021 года в ходе ссоры убил женщину.
Следствие установило, что он нанес ей не менее 34 ударов кухонным ножом по голове, шее, туловищу, рукам и ногам. А затем не менее 16 ударов неустановленными твердыми тупыми предметами по груди, шее и животу.
От полученных травм пострадавшая умерла на месте. Затем мужчина украл телефон жертвы стоимостью около 10 тысяч рублей.
На суде Валерий О. признался только в краже телефона. Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима и взысканию в 1,5 млн рублей в пользу потерпевшей стороны.
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19.02.2022 2750