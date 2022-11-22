В Петербурге хулиган с ножом несколько раз вызывал полицию. Но не знал, зачем  

По информации ivbg.ru, на Парашютной улице в Санкт-Петербурге задержан 29-летний мужчина, вооруженный ножом и находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительным данным, мужчина несколько раз обращался в полицию. Почему – объяснить не смог. При задержании между ним и правоохранителями произошел следующий диалог.

— Для чего вызывали полицию?

— Надо было.

— У вас что-то случилось?

— Да!

— Что случилось?

— Да!

Нетрезвого мужчину забрали в отделение полиции для выяснения обстоятельств.