Ученые Сбера представили MedBench — платформу для решения ИИ-задач в медицине

Ученые Сбера представили первую открытую русскоязычную платформу для решения задач в сфере искусственного интеллекта (ИИ) в медицине. С учётом специфики предметной области и дефицита подобного рода данных это важный проект в интересах русскоязычного сообщества исследователей ученых. Об этом рассказал Вице-президент – директор департамента развития технологий искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка Максим Еременко в ходе международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2022.

На сайте платформы MedBench любой желающий может скачать размеченные наборы данных для построения моделей ИИ. Чтобы объективно оценить качество модели или метода, платформа также позволяет проверить полученные решения на закрытой (тестовой) части данных.

На платформе уже доступны три задачи по автоматической обработке естественного языка: на логику и знания, вопросно-ответное моделирование и понимание смысла медицинского текста. Для каждой задачи, совместно с Сибирским государственным медицинским университетом, подготовлены ответы асессоров и выполнена оценка качества такого решения. На сайте платформы поддерживается публичный лидерборд (от англ. leaderboard — таблица лидеров) отражающий рейтинг лучших предложенных решений. Перед публикацией код решения проверяется на предмет воспроизводимости.

Максим Еременко, Вице-президент – директор департамента развития технологий искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка:

«Уже много лет Сбер занимается вопросами внедрения ИИ в разных сферах. И могу сказать, что в медицине у искусственного интеллекта перспективы очень многообещающие. Сегодня нейросети уже анализируют медицинские изображения быстрее и помогают специалистам оценивать вероятности возможных диагнозы. Но мы понимаем, что гонка за искусственным интеллектом в самом разгаре, и поэтому представили профильную бесплатную платформу для стимуляции исследований и ускоренного тестирования ИИ-решений в медицине. Думаю, платформа сможет внести важный вклад как в науку, так и в практическое здравоохранение».