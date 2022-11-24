В Ленобласти завершается реконструкция компрессорной станции «Северная»

После завершения работ будут сняты ограничения на присоединения новых абонентов к сетям 13 газораспределительных станций

Развитие газоснабжающей инфраструктуры облегчит подключение абонентов в Выборге, Ильичево, Кирилловском, Коммунаре, Коробицино, Приозерске, Сапёрном, Светогорске, Сосново, Ударнике и Цвелодубово.

«Важно, что снимаются ограничения по подключению новых абонентов к газу после реконструкции КС Северная и газораспределительных станций», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По итогам 2022 года планируется завершить строительство 18 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 179,7 км, 6 уже готовы. В Ленинградской области работают 700 котельных, треть из которых работает не на газу. Большая часть этих котельных может быть переведена на природный газ при наличии экономической целесообразности. Газификация 112 из них — уже в программе.

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Напомним, что субсидии для ленинградцев увеличены с 145 тыс. рублей до 180, а для льготников с 165 тысяч рублей до 200. При этом инвалиды, ветераны, участники Великой Отечественной войны могут рассчитывать на субсидию в 300 тысяч рублей. 35 тысяч рублей из этой суммы можно потратить на покупку газовой плиты, котла, водонагревателя.

Подать заявку можно онлайн или офлайн:

— на портале Единого оператора газификации РФ connectgas.ru

— на сайте www.gazprom-lenobl.ru

— по электронной почте [email protected]

— на портале «Госуслуги» https://www.gosuslugi.ru

— в Единых центрах предоставления услуг компании «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Ленобласть стала первым регионом, где началась бесплатная газификация. Поправки о бесплатном подключении населения к газу 1 июня приняла Госдума. Оценить масштаб работ по планируемой газификации региона можно по ссылке. Информацию по догазификации можно посмотреть на сайте. Форма заявки на догазификацию размещена по ссылке.