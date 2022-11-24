Александр Дрозденко: Помощь стала всенародной и вышла на новый уровень

Губернатор Ленобласти обсудил с активистами общественного движения Команда47 адресную помощь военнослужащим и их семьям.

«Команда 47 становится настоящей, мощной силой. С началом специальной военной операции помощь стала всенародной и вышла на новый уровень. Наши защитники не были бы столь сильны, отважны, упорны, если бы они не знали, что за ними — очень прочный тыл. И этот тыл организуете, в том числе вы — ленинградцы, члены нашей Команды 47», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Он отметил, что в нынешней ситуации главное — не оставаться в стороне. Также глава Ленобласти напомнил, что активисты могут получить специальное оборудование и крупные партии вещей через фонд «Ленинградский рубеж».

«Наша задача, чтобы все поставки носили точечный характер. Это очень ценно знать, что твоя помощь дошла до конкретного адресата, это даёт стимул и силы работать дальше», — подчеркнул Александр Юрьевич.

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Напомним, что все, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей.

Координация ресурса #МыВместе была успешно отработана в Ленинградской области в период пандемии COVID-19. Всех кто хочет присоединиться к помощи семьям мобилизованных ждут в Ресурсном добровольческом центре: 8(813) 713-01-60, [email protected]

Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.