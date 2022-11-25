Видео: бойцы Невского дивизиона поблагодарили жителей Ленобласти за поддержку

Российские военнослужащие, задействованные в выполнении боевых задач в зоне СВО, поделились эмоциями от рисунков и писем, которые им присылают помимо гуманитарной помощи.

Андрей Фетисов – доброволец, находящийся в зоне СВО с 11 сентября 2022 года – а также его сослуживцы передали привет и слова благодарности жителям Ленинградской области за поддержку.

«Появилась возможность передать вам видео-привет от воинов добровольцев дивизиона Невский. Рады, что вы нас не забываете, поддерживаете рисунками и письмами. Всем родным от лица всех военнослужащих передаю привет пламенный. Спасибо, что вы нас ждете! Победа будет за нами! Мы скоро вернемся, вас обнимем и все будет хорошо», – сказал Андрей Фетисов