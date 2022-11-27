Петербургские спасатели достали двух выброшенных в колодец собак

Одна собака после спасения убежала, вторая осталась.

По информации паблика «ДТП и ЧП. Петербург» в соцсети «ВКонтакте», из колодца на Южной улице в Ольгино спасатели достали двух собак.

— Если выкинули, ищем кто пристроит в семью. Если были на самовыгуле, хозяин отзовись, — написал автор поста.

Оставшийся песик замерз и сильно трясся. Некоторые подписчики уже выразили готовность забрать его к себе домой.