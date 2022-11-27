Петербуржцы становятся настоящими чистюлями

В городе резко вырос спрос на услуги клининга.
По информации издания «Деловой Петербург», за последние несколько месяцев в Северной столице спрос на услуги клининга вырос на 36%.
Отмечается, что по России спрос на данный вид услуг вырос на 40%. Средняя стоимость услуги составляет 3371 рубля.
Согласно опросу, регулярно заказывает клининг каждый четвёртый россиянин, в Петербурге такой вариант ответа и вовсе дали 29% респондентов.
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27.11.2022 37