Петербуржцы становятся настоящими чистюлями

Автор: Александр Селиванов
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В городе резко вырос спрос на услуги клининга.

По информации издания «Деловой Петербург», за последние несколько месяцев в Северной столице спрос на услуги клининга вырос на 36%.

Отмечается, что по России спрос на данный вид услуг вырос на 40%. Средняя стоимость услуги составляет 3371 рубля.

Согласно опросу, регулярно заказывает клининг каждый четвёртый россиянин, в Петербурге такой вариант ответа и вовсе дали 29% респондентов.

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27.11.2022 37
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