Младенец скончался после неудачного кормления в больнице Ленобласти

Мать малыша рассказала, что он подавился.
Как сообщили в правоохранительных органах Ленобласти, 25 ноября в Киришскую больницу был доставлен грудничок в тяжелом состоянии. Мать объяснила, что ее четырёхмесячный ребенок подавился во время кормления.
На следующий день после госпитализации малыш скончался.
Известно, что семья мальчика полная. Обстоятельства случившегося выясняются.
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