Младенец скончался после неудачного кормления в больнице Ленобласти

Мать малыша рассказала, что он подавился.

Как сообщили в правоохранительных органах Ленобласти, 25 ноября в Киришскую больницу был доставлен грудничок в тяжелом состоянии. Мать объяснила, что ее четырёхмесячный ребенок подавился во время кормления.

На следующий день после госпитализации малыш скончался.

Известно, что семья мальчика полная. Обстоятельства случившегося выясняются.