Энергия, неравнодушие и ресурсы: Сергей Перминов рассказал, в чем залог успешности народной программы «Единой России»

Автор: Сергей Агутин
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Народная программа «Единой России» направлена на взаимодействие с локальными сообществами, возведение и реновацию школ, фельдшерско-акушерских пунктов, газификацию и другие факторы развития.  

В 2022 году на реализацию народной программы направлено около 35 млрд рублей. Средства выделены из бюджета 18 регионов России, в которых прошли кампании по выборам депутатов.

По мнению сенатора от Ленинградской области Сергея Перминова, эффективность программы «Единой России» заключается в том, что партии удалось создать систему, которая является проводником интересов жителей регионов.

«Единая Россия» реализует сегодня самые масштабные меры, такие как гуманитарная миссия. В этих делах соединяются энергия, неравнодушие и ресурсы, которые мы с вами совместно направляем для действенных мер там, где это сегодня по-настоящему необходимо», – заявил Сергей Перминов
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