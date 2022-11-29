Энергия, неравнодушие и ресурсы: Сергей Перминов рассказал, в чем залог успешности народной программы «Единой России»

Народная программа «Единой России» направлена на взаимодействие с локальными сообществами, возведение и реновацию школ, фельдшерско-акушерских пунктов, газификацию и другие факторы развития.

В 2022 году на реализацию народной программы направлено около 35 млрд рублей. Средства выделены из бюджета 18 регионов России, в которых прошли кампании по выборам депутатов.

По мнению сенатора от Ленинградской области Сергея Перминова, эффективность программы «Единой России» заключается в том, что партии удалось создать систему, которая является проводником интересов жителей регионов.

«Единая Россия» реализует сегодня самые масштабные меры, такие как гуманитарная миссия. В этих делах соединяются энергия, неравнодушие и ресурсы, которые мы с вами совместно направляем для действенных мер там, где это сегодня по-настоящему необходимо», – заявил Сергей Перминов