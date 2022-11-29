Повар кофейни заплатит штраф за покусанных полицейских в Кронштадте

По информации ivbg.ru, Кронштадтский районный суд огласил приговор в отношении Инны Г., признанной виновной в применении насилия к полицейским 18 июля возле дома № 15 на Гражданской улице в Кронштадте.

Инна Г., работающая поваром в кофейне, укусила одного сотрудника полиции в область кисти, а второго ударила рукой в область плеча. В суде она сообщила, что праздновала свой день рождения в компании. Они вышли на улицу, чтобы проводить знакомых и пообщаться.

Когда сидели на скамейке, к ним подъехали сотрудники полиции, отвели одного из компании в сторону и попросили предоставить документы или представиться, на что тот отказался. После чего его стали задерживать.

Считая, что действия сотрудников неправомерны, и защищая своего знакомого, Инна Г. нанесла полицейским телесные повреждения. В результате суд назначил ей штраф в 20 тыс. рублей, а также взыскал 20 тыс. рублей в пользу одного полицейского и 10 тыс. рублей – в пользу другого.