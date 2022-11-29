Эрмитаж можно будет посетить бесплатно 7 декабря

Такую акцию проводят в День Екатерины Великой.

В этот раз посетители должны будут лично пройти через кассы, сообщил директор музея Михаил Пиотровский на пресс-конференции «ТАСС».

Прежде было достаточно интернет-регистрации, однако она показала свою ненадежность: многие проходили ее, а потом просто не появлялись в музее.

Ранее стало известно, что у Эрмитажа появится зимняя горка.