Эрмитаж можно будет посетить бесплатно 7 декабря

Автор: Анастасия Щербакова
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Такую акцию проводят в День Екатерины Великой.

В этот раз посетители должны будут лично пройти через кассы, сообщил директор музея Михаил Пиотровский на пресс-конференции «ТАСС».

Прежде было достаточно интернет-регистрации, однако она показала свою ненадежность: многие проходили ее, а потом просто не появлялись в музее.

Ранее стало известно, что у Эрмитажа появится зимняя горка.

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