Сияющий олень появился в Мурино

Город начали украшать к Новому году.
На улице еще только конец ноября, но наступающий праздник понемногу напоминает о себе. Так, первые атрибуты торжества появились в Мурино — на Графской улице установили мерцающую фигуру оленя.
В ближайшие дни украсят бульвар Менделеева и Привокзальную площадь. Все декорации покупают на средства бюджета.
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29.11.2022 14