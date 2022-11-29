Сияющий олень появился в Мурино

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Город начали украшать к Новому году.

На улице еще только конец ноября, но наступающий праздник понемногу напоминает о себе. Так, первые атрибуты торжества появились в Мурино — на Графской улице установили мерцающую фигуру оленя.

В ближайшие дни украсят бульвар Менделеева и Привокзальную площадь. Все декорации покупают на средства бюджета.

Вам будет интересно
Сияющий олень появился в Мурино Мурино, Ленобласть
Гейзер на Бабушкина в Петербурге изменил движение автобусов
У жителей окрестных домов при этом осталась холодная вода. Вечером вторника, 29 ноября, на улице Бабушкина в Петербурге прорвало трубу, передает...
29.11.2022 14
Автор