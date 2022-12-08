В Роспотребнадзоре рассказали о неочевидной пользе зимних прогулок

Досуг на улице в холодное время года не каждому по душе. Однако эксперты считают, что это может быть не только весело, но и полезно.
Как пишет «Петроград», ссылаясь на Роспотребнадзор, свежий холодный воздух помогает расслабиться и бороться со стрессом. Также прогулки в зимнюю пору отлично укрепляют сердце и легкие, помогая при этом контролировать вес и снижать риск диабета.
Вместе с тем, зимний воздух более полезен, поскольку из-за отрицательных температур микробов и пыли в нем меньше. Особенно актуально это для людей с аллергией.
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08.12.2022 28