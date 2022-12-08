В Ленобласти будут судить мужчину, выстрелившего в голову директору магазина

Инцидент произошёл под Гатчиной.
Летом 56-летний житель Гатчинского района выпивал со своим 40-летним знакомым, директором филиала в магазине. В пылу внезапно разгоревшейся ссоры обвиняемый выстрелил в голову своему оппоненту, от чего тот скончался. Стрелявшего задержали.
Сейчас, как передаёт пресс-служба СК Ленобласти, собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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