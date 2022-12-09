«Почта России» открыла усовершенствованное отделение в поселке Победа

Автор: Анастасия Щербакова
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В зоне обслуживания почти 2 500 человек.

Как стало известно Ivbg.ru, в обновленном отделении клиенты смогут не только отправлять и получать посылки. Открыта масса новых опций: подтверждение или восстановление учетной записи на «Госуслугах», печать документов и даже проверка здоровья — посетители смогут самостоятельно измерить давление, уровень кислорода в крови и температуру тела.

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Фото: Ivbg.ru

Всего на Северо-Западе отремонтировали более 40 почтовых отделений по федеральной программе модернизации, 13 из них — в Ленобласти. Работы провели по поручению Президента РФ Владимира Путина и в рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия».

В обновленных помещениях появилась современная мебель для клиентов и рабочие зоны для сотрудников, видеокамеры и кондиционеры. Офисы стали доступнее для маломобильных людей.

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09.12.2022 28
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