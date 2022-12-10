По 10 тысяч рублей получат дети мобилизованных в Петербурге

Средства поступят на счет семей не позже Нового Года.

По словам Александра Беглова в ходе прямой, к Новому году дети мобилизованных петербуржцев получат по 10 тысяч рублей.

— Приняли ещё одно решение — сделать новогодние подарки детям мобилизованных и выплатить 10 тыс. рублей. Решили, что мамы лучше знают кому нужны ботинки, кому игрушки, — отметил градоначальник.

Также Беглов отметил, что семья мобилизованных необходимо оказывать поддержку, а тем кто вернется помощь от трудоустройства до медицинской реабилитации.