По 10 тысяч рублей получат дети мобилизованных в Петербурге

Средства поступят на счет семей не позже Нового Года.
По словам Александра Беглова в ходе прямой, к Новому году дети мобилизованных петербуржцев получат по 10 тысяч рублей.
— Приняли ещё одно решение — сделать новогодние подарки детям мобилизованных и выплатить 10 тыс. рублей. Решили, что мамы лучше знают кому нужны ботинки, кому игрушки, — отметил градоначальник.
Также Беглов отметил, что семья мобилизованных необходимо оказывать поддержку, а тем кто вернется помощь от трудоустройства до медицинской реабилитации.
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10.12.2022 10