Стало известно, на сколько изменились цены на новогодние подарки в Петербурге

Набор конфет весом 500 грамм подорожал на 5% по сравнению с прошлым годом.
По информации издания «Невские Новости», набор конфет весом 500 грамм в настоящее время стоит 690 рублей, что на 5% дороже по сравнению с прошлым годом.
В тоже время объём продаж сладостей снизился аж на 15%.
Отмечается, что новогодняя игрушка стоит 390 рублей, а это на 6% ниже, чем в 2021 году.
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05.12.2022 1254