Стало известно, на сколько изменились цены на новогодние подарки в Петербурге

Набор конфет весом 500 грамм подорожал на 5% по сравнению с прошлым годом.

По информации издания «Невские Новости», набор конфет весом 500 грамм в настоящее время стоит 690 рублей, что на 5% дороже по сравнению с прошлым годом.

В тоже время объём продаж сладостей снизился аж на 15%.

Отмечается, что новогодняя игрушка стоит 390 рублей, а это на 6% ниже, чем в 2021 году.