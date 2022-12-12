Петербург вновь заметет снегом из-за шторма в акватории Финского залива

Настоящий шторм разразится в акватории Финского залива днем 12 декабря, предупредил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По его словам, на побережье порывы ураганного ветра будут достигать 25-28 метров в секунду. Ухудшение погоды произойдет из-за циклона «Биргит 3», который движется к Северной столице со стороны Средиземного моря.

Кроме того, утром начнется снегопад, который во второй половине дня только усилится. Колесов отметил, что может выпасть до 15 сантиметров осадков.

— Метель обязательно будет, так что заносы на дорогах и сложное состояние дорог будет повсеместно, — написал эксперт в своем Telegram-канале.

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Столбики уличных термометров покажут от −5 до −8 градусов. Непогода должна закончиться утром 13 декабря, с выходом циклона в район Финского залива, резюмировал Колесов.

Подобный прогноз не сулит жителям Северной столицы ничего хорошего, поскольку улицы города до сих пор не привели в порядок после последней метели. Люди отмечают, что сотрудники коммунальных служб работают также, как и в прошлом году, то есть никак.