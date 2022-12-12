Петербург вновь заметет снегом из-за шторма в акватории Финского залива

Настоящий шторм разразится в акватории Финского залива днем 12 декабря, предупредил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
По его словам, на побережье порывы ураганного ветра будут достигать 25-28 метров в секунду. Ухудшение погоды произойдет из-за циклона «Биргит 3», который движется к Северной столице со стороны Средиземного моря.
Кроме того, утром начнется снегопад, который во второй половине дня только усилится. Колесов отметил, что может выпасть до 15 сантиметров осадков.
Столбики уличных термометров покажут от −5 до −8 градусов. Непогода должна закончиться утром 13 декабря, с выходом циклона в район Финского залива, резюмировал Колесов.
Подобный прогноз не сулит жителям Северной столицы ничего хорошего, поскольку улицы города до сих пор не привели в порядок после последней метели. Люди отмечают, что сотрудники коммунальных служб работают также, как и в прошлом году, то есть никак.