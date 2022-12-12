Штабы #Мывместе в Ленинградской области доставляют посылки на Донбасс.

В Подпорожском районе волонтеры собрали на фронт 150 окопных свечей – это жестяные банки с брезентом и картоном, залитых парафином. Они горят до 8 часов. Также жители купили для мобилизованных 4 тепловизора, 20 пар противоосколочных очков, теплые спальные мешки и термоодеяла.

Жители Кировского района отправили на Донбасс машину с «тёплой» помощью – от печей до варежек. Во Всеволожском районе женщины шьют для бойцов маскировочные сети и флисовую одежду.

Также с гуманитарной миссией в Луганск приедет организация «Морская дружина Рус», которая 15 декабря даст благотворительный концерт для местных жителей.

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Напомним, что все, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей.

Координация ресурса #МыВместе была успешно отработана в Ленинградской области в период пандемии COVID-19. Всех кто хочет присоединиться к помощи семьям мобилизованных ждут в Ресурсном добровольческом центре: 8(813) 713-01-60, [email protected]

Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.