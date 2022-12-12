Город встал из-за сильной метели

Девятибалльные пробки зафиксированы на дорогах Петербурга.

Утро 12 декабря автомобилисты провели в пробках.

Как сообщает редакция piter.tv, сильная метель, разразившаяся в Петербурге накануне вечером, привела к порядка 30-ти ДТП.

В период с 8 до 9 утра движение на дорогах было значительно затруднено.

Наиболее сильно движение было ограничено на Московском проспекте, набережной Обводного канала, а так же на Дворцовой, Свердловской и Октябрьской набережных.

Ранее стало известно, что почти 1400 единиц спецтехники убирают дворы, тротуары и дороги в Ленобласти.