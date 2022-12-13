Более 1 млрд рублей сэкономили петербуржцы на общественном транспорте

Существенная экономия для горожан наблюдалась и в метрополитене.
По информации издания Neva.Today, использующие пересадочные тарифы петербуржцы сэкономили в 2022 году около 1,3 млрд рублей на общественном транспорте.
Экономить на поездках жителям Северной столицы помогали в том числе «Подорожник» и «Единая карта петербуржца».
Также свыше 50 миллионов сэкономили петербуржцы, расплачивающиеся за поездки банковской картой в городском в метрополитене.
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13.12.2022 18