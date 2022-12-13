Названы самые спокойные районы Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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За 11 месяцев 2022 года в Ленобласти на 14% сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений по сравнению с прошлым годом.

Снизилось и количество дорожно-транспортных происшествий – на 16%.

Как рассказали представители комиссии по профилактике правонарушений Ленобласти, самыми безопасными районами признаны Волховский, Подпорожский, Лодейнопольский, Волосовский и Тосненский.

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09.12.2022 146
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