В Петербурге в два раза выросло число вызовов «скорой»

Автор: Гузель Галимова
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Эпидемическая ситуация в Петербурге продолжает ухудшаться.

Возле инфекционного стационара Детской городской клинической больницы №5 им. Н. Ф. Филатова выстроилась вереница «скорых». Как рассказал «Невским новостям» главврач частной скорой помощи Лев Авербах, сегодня количество вызовов выросло в два раза по сравнению с обычными периодами.

«Большинство, конечно, с симптомами гриппа и ОРВИ. Особенно много вызовов к детям. Судя по симптоматике, вирусы ОРВИ, гриппа и ковида смешались», — рассказал врач.

Добавим, что 2 декабря из-за вспышки заболеваемости было полностью запрещено посещение стационара.

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12.12.2022 78
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