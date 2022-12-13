В Петербурге в два раза выросло число вызовов «скорой»

Эпидемическая ситуация в Петербурге продолжает ухудшаться.

Возле инфекционного стационара Детской городской клинической больницы №5 им. Н. Ф. Филатова выстроилась вереница «скорых». Как рассказал «Невским новостям» главврач частной скорой помощи Лев Авербах, сегодня количество вызовов выросло в два раза по сравнению с обычными периодами.

«Большинство, конечно, с симптомами гриппа и ОРВИ. Особенно много вызовов к детям. Судя по симптоматике, вирусы ОРВИ, гриппа и ковида смешались», — рассказал врач.

Добавим, что 2 декабря из-за вспышки заболеваемости было полностью запрещено посещение стационара.