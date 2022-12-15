Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ в Украине – данные на 15 декабря

Министерство обороны РФ опубликовало новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.

На Купянском направлении упреждающим огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем, ударами армейской авиации сорвана попытка противника атаковать российские войска в направлении населенного пункта Софиевка ЛНР. Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и три пикапа.

На Красно-Лиманском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии пресечена попытка четырех штурмовых групп ВСУ контратаковать в направлении населенных пунктов Площанка, Голиково и Кременная ЛНР. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три бронеавтомобиля.

На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции.

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В течение суток противником предпринимались безуспешные попытки восстановить положение своих войск в районах населенных пунктов Северное и Красногоровка ДНР. Все контратаки ВСУ были отражены. Потери противника на данном направлении за сутки составили около 30 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и два автомобиля.

На Южно-Донецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии поражены резервы противника в районе населенного пункта Доброволье ДНР. Кроме того, в районе населенного пункта Павловка ДНР обнаружены и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Суточные потери украинских войск на данном направлении составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными и четыре автомобиля.

Ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления подразделений 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка и 105-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, а также 45 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 86 районах.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Яблоновка сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Николаевка ДНР сбит украинский вертолет Ми-8.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Степное, Новоандреевка, Вольное, Никольское ДНР и Садовое, Семеновка Запорожской области.

Кроме того, перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Новогоровка Запорожской области.