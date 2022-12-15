Автомобилисты в Петербурге смогут узнавать заранее об уборке снега в зоне парковки

В приложении «Парковки Санкт-Петербурга» появился новый раздел.

Как сообщает Фонтанка.ру, теперь информация об уборке снега в зонах платной парковки будет появляться в мобильном приложении.

Извещение можно посмотреть в специальном разделе в приложении «Информация о зимней уборке».

Например, 15 декабря автолюбителям стало известно о сбросе снега и наледи в зоне парковки на Советских улицах, Конной, Кавалергардской, Мытнинской и других.