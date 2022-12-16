Массовая авария привела к возгоранию легковушки в Сясьстрое

Водитель госпитализирован с подозрением на сотрясение.
По информации пресс-службы МЧС по Петербургу, авария произошла вечером в четверг в Сясьстрое. На трассе столкнулись Hyundai, КАМАЗ и УАЗ Патриот, после чего корейское авто загорелось.
В результате ДТП водителя УАЗа госпитализировали с подозрением на сотрясение. На месте работали 8 человек и 2 единицы техники МЧС.
По факту произошедшего будет проведена проверка.
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