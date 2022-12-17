Авиакомпания iFly решила отменить рейсы в Египет до 19 декабря

Сейчас авиакомпания занимается поиском решений для вывоза своих пассажиров из Хургады и Шарм-эш-Шейха.

Авиационная компании iFly решила отменить выполнение запланированных рейсов в Египет на период по 19 декабря. Об этом заявили в пресс-службе компании.

В компании подчеркнули, что ищут варианты вывоза пассажиров из Египта, а также продолжают работу по согласованию соглашения с Росавиацией для возобновления полетов в это государство с 20 декабря.

Отмечается, что данные по возврату денежных средств из-за отмененных рейсов предоставят по месту покупки туров и авиабилетов.