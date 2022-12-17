Русские школы в Эстонии переведут на обучение на национальном языке

Решение министерства образования республики также коснётся детских садов.
Документ был разработан в соответствии с принятым 12 декабря парламентом новым законом об основной школе и гимназии.
Для ускорения перехода правительство увеличит количество мест подготовки учителей в университетах, а также повысит размер заработной платы школьным преподавателям до 1 749 евро с января 2023 года.
Сначала на обучение на эстонском в 2024/2025 учебном году перейдут детсады, а также первые и четвёртые классы общеобразовательных школ. С 1 августа 2024 года владение эстонским языком будет включено в требования к квалификации учителей.
Вам будет интересно
Пересекать границу можно будет только пешком. По информации издания "Мойка78", в Ивангороде закроют автомобильный проезд пункте-пропуска. Все до в реконструкции дорожного...
17.12.2022 40