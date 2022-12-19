В Коммунаре задержали автомобилиста, который выстрелил в молодых людей в Петербурге

По информации ivbg.ru, 18 декабря в Коммунаре Гатчинского района задержали 47-летнего мужчину после того, как он выстрелил из пистолета в Санкт-Петербурге.

Следствие полагает, что ныне задержанный подъехал на автомобиле марки Peugeot к дому № 42 на Новоизмайловском проспекте, где у него произошла ссора с группой молодых людей.

Один из них распылил в автомобилиста содержимое баллончика. Мужчина в ответ выстрелил из пистолета, после чего скрылся. Оружие у задержанного изъято. Заведено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц.