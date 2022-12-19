Сергей Перминов: «Конец года дает возможность оценить глубину потерь Европы от ее антироссийской политики»

Как сообщал ivbg.ru, отказ от российского газа уже обошелся Европе в $1 трлн. Эта сумма является результатом возросшей цены на электроэнергию для европейских потребителей.
Комментируя новость, сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов отметил, что экономика Германии теряет до €400 млрд. Остальные страны Европы – совокупно еще до €600 млрд.
«Итого один триллион евро потерь от принятых санкционных ограничений евробюрократов и атлантистов. Такая вот она – европейская арифметика-2022. Неутешительная, не обещающая, страшная», – сказал Сергей Перминов
Парламентарий полагает, что текущие пакеты санкций против России ведут к деиндустриализации Европы, упущенным возможностям для ее жителей и предприятий.
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19.12.2022 54