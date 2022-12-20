В Петербурге неизвестный ограбил букмекерскую контору

Злоумышленнику удалось завладеть 75 тысячами рублей.

Как передает Телеграм-канал «Петербургская полиция», накануне правоохранителям поступило сообщение об ограблении букмекерской конторы на проспекте Испытателей. Ранним утром в помещение вошел неизвестный и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил 75 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Грабителя пока не задержали.