В Петербурге неизвестный ограбил букмекерскую контору

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pxhere.com

Злоумышленнику удалось завладеть 75 тысячами рублей.

Как передает Телеграм-канал «Петербургская полиция», накануне правоохранителям поступило сообщение об ограблении букмекерской конторы на проспекте Испытателей. Ранним утром в помещение вошел неизвестный и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил 75 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Грабителя пока не задержали.

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19.12.2022 137
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