Министерство обороны РФ опубликовало новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.
На Купянском направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и три пикапа. Кроме того, уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом военной техники ВСУ.
На Красно-Лиманском направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один танк и пять пикапов. Шесть украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен.
На Донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками заняты новые господствующие высоты и рубежи. За сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты и четыре автомобиля.
На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии поражена живая сила и военная техника подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 63 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 87 районах.
Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красногоровка ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Артемовск ДНР уничтожен украинский вертолет Ми-8.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Князе-Григоровка Херсонской области и Николаевка ДНР. Также перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» в районе населенного пункта Новокраснянка ЛНР.