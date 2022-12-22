В России дорожают овощи и фрукты

За неделю с 13 по 19 декабря уровень инфляции в России упал с 0,2% до 0,02%, об этом свидетельствуют данные Росстата от 21 декабря.

Сильнее всех подорожали овощи и фрукты. Так, огурцы выросли в цене на 4% за неделю, морковь — 3,6%, лук — 3,3%, свекла — 3%, капуста — 1,5%, картофель — 1,4%, бананы — на 1,2%.

Из-за сезонной эпидемии ОРВИ и гриппа эргоферон подорожал на 1%. В то же время упали цены на авиабилеты эконом-класса — на 9,1%, а смартфоны подешевели на 1,3% за неделю.