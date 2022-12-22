Программа бесплатной догазификации домовладений станет бессрочной

Поправки в соответствующее законодательство начнут действовать с 1 марта 2023 года.

Программа социальной догазификации в России станет бессрочной. Изменения в законе вступят в силу 1 марта 2023 года, пишут Госуслуги в своем Телеграм.

Напомним, данная программа заключается в том, что владельцам домовладений газ подводится к границам земельного участка бесплатно. Однако проведение труб в дом и установка необходимого оборудования производится уже за свой счет.

Отметим, что в 2022 году программой воспользовались порядка 800 тысяч домовладений.