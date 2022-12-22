В индийских аэропортах вновь начали тестирование пассажиров на коронавирус

Решение об ужесточении правил въезда в Индию принято на фоне ухудшения эпидобстановки.

Власти Индии решили вновь ввести выборочное тестирование в аэропортах для прибывающих зарубежных туристов, в том числе граждан России, пишет газета Khaleej Times.

Отмечается, что выборочное тестирование будет проводиться для путешественников, прибывающих в аэропорты популярной пляжной страны на международных рейсах.

Такое решение об ужесточении правил въезда в Индию принято на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в ряде стран, в том числе в Китае.