Избиение кочергой и угрозы ножом заставили жителя Мурино отдать ключи от квартиры и машины

По информации ivbg.ru, 21 декабря около 19:00 в полицию Тосненского района обратился 47-летний житель Мурино. В садоводстве возле поселка Трубников Бор его избил кочергой знакомый.

Затем, угрожая ножом, агрессор отобрал банковскую карту, заставил назвать пин-код к ней, забрал ключи от квартиры и машины Chevrolet Niva. На ней он и уехал.

Подозреваемого оперативно задержали – им оказался 45-летний житель поселка Ульяновка. Известно, что он был три раза судим за кражи. Решается вопрос об уголовном деле.