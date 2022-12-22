В МВД рассказали, какие автомобили в Петербурге угоняли в 2022 году чаще всего

Самыми угоняемыми марками автомобилей на территории Санкт-Петербурга в 2022 году стали KIA, Hyundai, ВАЗ и Mitsubishi.

Всего за 9 месяцев 2022 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области было угнано 526 автомобилей. При этом 159 из них в результате раскрытия преступлений были обнаружены и возвращены владельцам. К уголовной ответственности привлечено 124 угонщика.

В целом автотранспортная преступность в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сократилась более чем в 1,5 раза.