Подозреваемого в убийстве женщины задержали спустя четыре месяца в Петербурге

По информации ivbg.ru, в Калининском районе Санкт-Петербурга задержан 47-летний мужчина, которого подозревают в нанесении смертельной травмы 41-летней женщине.

Ее тело нашли 25 августа 2022 года в квартире дома № 93/1 на Суздальском проспекте. Установлено, что петербурженка погибла от травмы головы.

Следователи завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.