Подозреваемого в убийстве женщины задержали спустя четыре месяца в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, в Калининском районе Санкт-Петербурга задержан 47-летний мужчина, которого подозревают в нанесении смертельной травмы 41-летней женщине.

Ее тело нашли 25 августа 2022 года в квартире дома № 93/1 на Суздальском проспекте. Установлено, что петербурженка погибла от травмы головы.

Следователи завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

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17.11.2022 6429
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