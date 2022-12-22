Подозреваемого в убийстве женщины задержали спустя четыре месяца в Петербурге

По информации ivbg.ru, в Калининском районе Санкт-Петербурга задержан 47-летний мужчина, которого подозревают в нанесении смертельной травмы 41-летней женщине.
Ее тело нашли 25 августа 2022 года в квартире дома № 93/1 на Суздальском проспекте. Установлено, что петербурженка погибла от травмы головы.
Следователи завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
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17.11.2022 6429