Жительницы Сертолово связали для военнослужащих теплые носки и балаклавы

Жительницы Сертолово во Всеволожском районе Ленобласти своими руками изготовляют теплые вещи для бойцов, участвующих в спецоперации.

Связано уже сотни теплых изделий: от носков и варежек до шапок и балаклав. Присоединиться к акции могут все желающие. Те, кто не умеют вязать, могут помочь с материалами — принести шерсть, из которой потом сделают теплые вещи.

Теплые вещи отправят военнослужащим в составе гуманитарных грузов.