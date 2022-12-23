Температура воздуха в Петербурге будет выше климатической нормы

В регионе наблюдается очередное потепление.

Согласно данным гидрометцентра «Фобос», на погоду Северной столицы влияет теплый циклонический вихрь. Однако осадки 23 декабря в городе в виде дождя и мокрого снега все же ожидаются. Температура воздуха при этом составит 4–5° С тепла, что выше климатической нормы.

В Ленобласти тем временем погода более прохладная — от −1 до +4°. Ветер юго-западный 2–7 м/с. Атмосферное давление будет немного падать и составит 746 мм рт. ст.

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили провести «зимнюю амнистию» для воидетей. Россиянам хотят простит штрафы за нарушение ПДД, совершенные в условиях аномальной погоды.