Минобороны: ПВО сбило украинский БПЛА при подлете к аэродрому «Энгельс». Погибли трое – видео

Как сообщает Минобороны, украинский беспилотник летел на малой высоте и был перехвачен российской ПВО. Его обломки упали на территорию аэродрома.

«В результате падения его обломков 3 российских военных, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Авиатехника повреждений не получила», – сообщили в Минобороны

Ранее местные жители сообщали, что в Энгельсе в районе аэродрома звучала система воздушной тревоги и был слышан взрыв. Видео – ниже.