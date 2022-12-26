Минобороны: ПВО сбило украинский БПЛА при подлете к аэродрому «Энгельс». Погибли трое – видео

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает Минобороны, украинский беспилотник летел на малой высоте и был перехвачен российской ПВО. Его обломки упали на территорию аэродрома.  

«В результате падения его обломков 3 российских военных, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Авиатехника повреждений не получила», – сообщили в Минобороны

Ранее местные жители сообщали, что в Энгельсе в районе аэродрома звучала система воздушной тревоги и был слышан взрыв. Видео – ниже.

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Минобороны: ПВО сбило украинский БПЛА при подлете к аэродрому «Энгельс». Погибли трое – видео минобороны
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20.12.2022 242
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