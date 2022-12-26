Водители жалуются на огромную пробку на КАД: «Стоим уже 30 минут»

Автор: Анастасия Щербакова
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Проблемы с движением возникли на участке КАД от Кудрово до Софийской.

Видеокадрами с места автомобильной пробки на КАД делится очевидец в паблике ДТП и ЧП | Санкт-Петербург днем, 26 декабря.

КАД стоит уже 30 минут от Кудрово до Софийской. Сперва закрыли внешнее кольцо, минут через 10 закрыли и внутреннее, — рассказал автор видео.
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