Вандал-рецидивист в футболке и домашних тапочках устроил расправу над иномаркой в Выборге. Просто потому что мог

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 24 декабря около 19:00 на улице Сторожевой Башни в Выборге задержали нетрезвого мужчину, который повредил чужую машину. Он был на улице в футболке, спортивных штанах и домашних тапках, хотя температура опускалась ниже нуля.

Заметив припаркованный во дворе Ford Focus, принадлежащий местной жительнице, он из хулиганских побуждений разбил окно правой двери, повредил капот и зеркало заднего вида. Прибывшие на место росгвардейцы задержали вандала.

Установлено, что его с 14 декабря разыскивали за кражу алкоголя из магазина на бульваре Кутузова. А ранее он был судим за грабеж, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбой и кражу.

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23.12.2022 680
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