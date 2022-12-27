Зажигательную смесь бросили в строящийся дом в Свирьстрое

По информации ivbg.ru, 26 декабря в полицию Лодейнопольского района обратился охранник частного предприятия. В строящийся частный дом в поселке Свирьстрой двое неизвестный кинули зажигательную смесь, затем устроили стрельбу.

О случившемся в ЧОП сообщили строители. Трое граждан республики Таджикистан в возрасте 41, 33 и 28 лет проводили отделочные работы в доме на улице Клинцовая Кара. Около 21:00 к постройке подошли двое мужчин.

Один бросил в дом бутылку с зажженной тряпкой. Второй достал некое оружие и произвел три выстрела. На снегу были найдены гильзы от травматического пистолета. Решается вопрос об уголовном деле