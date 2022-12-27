Задержана троица, избившая и ограбившая на 244 тыс. рублей гражданина Азербайджана в Кудрово

По информации ivbg.ru, раскрыто разбойное нападение на гражданина Азербайджана, которое произошло 1 октября около 20:00 на территории шиномонтажа в Кудрово Всеволожского района.

Двое мужчин под угрозой пистолета усадили гражданина Азербайджана в иномарку и увезли на стоянку, где их ждал третий злоумышленник. Там они избили иностранца и вытащили из его кармана 244 500 рублей, после чего скрылись на автомобилях.

По факту разбоя было заведено уголовное дело. Разбойников задержали в декабре – ими оказались безработные 31-летний житель Санкт-Петербурга, 37-летний житель из поселка Шушары и 29-летний гражданин Азербайджана.