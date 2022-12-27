Аллу Пугачеву подозревают в связях с американской разведкой

Автор: Анастасия Щербакова
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Кроме Примадонны в работе на спецслужбы США подозреваются и другие беглые российские знаменитости.

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Фото: Соцсети

В эфире программы «Место встречи» на канале НТВ политик Виталий Бородин заявил, что Алла Пугачева может работать на спецслужбы недружественных стран Запада.

«Алла Борисовна (и другие российские звезды) <…>  по нашей информации, работают  на западные спецслужбы», — считает Бородин.

Как заверяет политик, вскоре общественности будут представлены доказательства сотрудничества Аллы Борисовны с иностранной разведкой.

Подождите чуть-чуть, мы вам расскажем всю правду, с кем сотрудничает Алла Пугачева и (другие) мутные персоны <…> На кого эти люди все эти годы работали в России, и почему они убежали именно в трудный момент для нашей страны, — заявил Бородин.
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