Бежавший от мобилизации внук Пугачевой осел на Гавайях

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Неопра, блин/Телеграм

Музыкант объявился в соцсетях после отъезда из России.

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков выложил в своих соцсетях кадр с отдыха на Гавайях. Там он сейчас проводит время со своей женой. Судя по всему, слухи о том, что музыкант уехал в Америку после объявленной в России частичной мобилизации, подтверждаются.

Наконец-то вырывались с женой отдохнуть на пару дней», — написал Пресняков в блоге.

Ранее друг Пугачевой рассказал о начавшейся у певицы депрессии: «Она на панике».

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16.12.2022 1032
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