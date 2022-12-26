Бежавший от мобилизации внук Пугачевой осел на Гавайях

Музыкант объявился в соцсетях после отъезда из России.

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков выложил в своих соцсетях кадр с отдыха на Гавайях. Там он сейчас проводит время со своей женой. Судя по всему, слухи о том, что музыкант уехал в Америку после объявленной в России частичной мобилизации, подтверждаются.

Наконец-то вырывались с женой отдохнуть на пару дней», — написал Пресняков в блоге.

Ранее друг Пугачевой рассказал о начавшейся у певицы депрессии: «Она на панике».