Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.

На Купянском направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 11-й бригады территориальной обороны. Потери противника за сутки составили более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.

На Донецком направлении нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и семь автомобилей.

На Южно-Донецком направлении уничтожено более 70 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.

Поражён запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89 районах.

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В районе населенного пункта Нетайлово вскрыта огневая позиция и уничтожена вместе с расчётом артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов города Донецк. Ещё одна артиллерийская система М777 уничтожена в районе населенного пункта Преображенка в Запорожской области. Также уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган», две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град».

Уничтожены на огневых позициях две украинские самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», четыре гаубицы «Мста-Б» и две гаубицы Д-20, сбито три украинских беспилотных летательных аппарата.

Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган», а также три противорадиолокационные ракеты «HARM» производства США.