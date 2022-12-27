Чиновники одобрили часть предложений по вывозу леса.

Правительство пошло на встречу лесопромышленным компаниям в вопросе о дополнительных мерах помощи отрасли — сообщает «Коммерсантъ».

Помимо этого, правительство согласилось внести изменения в постановление №521 от 2010 года, определяющее порядок движения грузов через российско-белорусскую и российско-казахстанскую госграницы.

Речь идет о транспортных субсидиях и квотах на перевозку грузов в направлении Китая, правилах перевозок через Казахстан и принципах расчета арендной платы за пользование лесными участками.

Ранее сообщалось о том, что Путин подписал указ о спецмерах в ответ на введение потолка цен на российскую нефть.